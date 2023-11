Les buts d’Endrick coûtent très chers au Real Madrid !

Encore quelques mois et Endrick rejoindra officiellement la capitale espagnole. Mais jusqu’à présent, la pépite de 17 ans seulement a pour objectif d’empiler les buts avec Palmeiras, même si ces derniers sont en train de faire exploser la valeur initiale du transfert. En effet, si le Real Madrid a déboursé 35 M€ pour s’offrir la jeune promesse, il a été convenu un bonus atteignant les 25 M€ supplémentaires. Et les Merengues doivent déjà 6,25 M€, pour sûr, selon AS.

Jeudi dernier, face à Botafogo (3-4), Endrick a inscrit un doublé, suivi d’un but contre l’Athletico Paranaense (1-0) dimanche. Des réalisations, mais surtout des frais en plus pour les Madrilènes. La raison est simple, dans son contrat de transfert, il était convenu que pour 5 buts marqués par l’avant-centre, le Real Madrid devait payer 2,5 M€ à Palmeiras. Endrick en totalise 11 toutes compétitions confondues. Le club brésilien touchera donc au minimum 5 M€ de bonus grâce aux réalisations de leur crack. De quoi taper dans l’oeil de la Seleçao, puisque le sélectionneur, Fernando Diniz, a convoqué le futur buteur de la Casa Blanca pour les deux prochaines journées des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 (Colombie et Argentine).