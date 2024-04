PSG - FC Barcelone : la réaction à chaud sans concessions de Marquinhos

Marquinhos aurait préféré fêter autrement sa 436e apparition sous le maillot du Paris Saint-Germain. Après une première période décevante, les joueurs de la capitale pensaient avoir renversé la situation après deux buts d’Ousmane Dembélé et de Vitinha. Mais ce soir, les Rouge et Bleu ont commis beaucoup trop d’erreurs impardonnables en Ligue des Champions. Entre le jeu long de Marc-André ter Stegen profitable à Robert Lewandowski et des fautes de marquage grossières, les champions de France en titre ont vécu une soirée compliquée.

La suite après cette publicité

Devant au score juste après son retour des vestiaires, le PSG a donc fini par s’incliner 2-3 après notamment deux coups de coaching payants de Xavi, à savoir les entrées de Pedri et d’Andreas Christensen, tous les deux décisifs deux minutes après leur entrée en jeu. Interrogé au micro de Canal+ à l’issue du match, Marquinhos a reconnu la mauvaise prestation de son équipe.

À lire

PSG - FC Barcelone : Kylian Mbappé est totalement passé au travers !

« Il n’y a pas de choix »

« On a eu des difficultés parce que c’est une équipe de haut niveau. Personne n’attendait un match facile. Ceux qui pensaient ça ne connaissaient pas cette équipe de Barcelone. On a essayé de presser très haut et eux se sont entrainés à casser cette ligne avec Lewandowski. Dans le jeu, ils ont un milieu de terrain qui aime bien garder le ballon. On a eu de bons moments dans le match, mais ce sont des détails qui font la différence. Un but sur corner, un autre dans le dos. Ce sont des détails qu’il ne faut pas accepter pour le match retour ».

La suite après cette publicité

Enfin, le capitaine parisien a déjà identifié le principal problème qu’ont rencontré ses coéquipiers : le jeu long catalan, notamment celui de Marc-André ter Stegen. « On va discuter tranquillement pendant la semaine, le coach va analyser. Il faut surtout faire attention au gardien. Sur une passe facile, ils ont réussi à casser toute une ligne. On connait notre force, on est allé à la Real Sociedad pour chercher un résultat. Il n’y a pas de choix, il faut aller là-bas pour aller chercher la victoire ». C’est dit, mais place aux actes maintenant.