Vidéo : le splendide enchaînement de Kobbie Mainoo pour donner l’avantage à MU

Scénario incroyable à Old Trafford. Mené d’un but en première période par Liverpool, Manchester United semblait se diriger vers une nouvelle déconvenue en championnat, quelques jours après avoir chuté dans le temps additionnel contre Chelsea. Or, une terrible erreur de relance signée Jarell Quansah a offert le but égalisateur à Bruno Fernandes depuis le rond central avant que Kobbie Mainoo ne mette Liverpool au tapis sur la deuxième frappe cadrée des Red Devils dans cette partie.

Trouvé par Willy Kambwala dans la surface adverse, l’Anglais enchaînait en pivot et enroulait suffisamment sa frappe pour mettre hors de portée Caoimhin Kelleher et ainsi donner l’avantage à Manchester United à l’occasion de ce choc comptant pour la 32e journée de Premier League. À noter que c’est son 3e but depuis le début de saison avec le club mancunien.