Colombus Crew, Mohamed Farsi : «on a gagné la MLS la première année donc ça fait plaisir»

Foot Mercato : vous venez d’être champion de Major League Soccer après une très belle saison avec Columbus Crew. Dans quel sentiment êtes-vous actuellement ?

Mohamed Farsi : je me sens bien. Ça a été une saison extrêmement longue de janvier à décembre. Nous sommes très contents de nos accomplissements. Non seulement on a gagné, mais on a proposé un beau football. Je suis vraiment content.

FM : est-ce que vous sentez une amélioration du championnat sur différents plans ?

MF : effectivement, la Major League Soccer est sous-estimée. C’est un très bon championnat qui joue vraiment au football avec une trentaine d’équipes (29 cette saison et 30 en 2025 avec l’arrivée du San Diego FC ndlr). Si on compare le niveau d’il y a quelques années et celui actuel, cela n’a plus rien à voir. Je n’ai pas joué ailleurs, mais quand je parle à des personnes qui ont joué en Europe et ailleurs ils ont ce point de vue.

FM : vous avez terminé 3e de conférence Est avant de brillamment réussir les play-offs jusqu’au titre. Comment l’équipe a-t-elle évolué au fil de la saison ?

MF : collectivement je pense que si on compare le premier match de l’année et le dernier, cela n’a rien à voir. On a fait que de monter en puissance. On a eu des hauts et des bas durant la saison, mais je pense que non à la fin de la saison on maîtrisait davantage notre style de jeu. Celui-ci requiert de la patience. Même si le début de saison n’a pas été super bon, il y a eu cette montée en puissance qui a fait qu’on savait qu’on allait faire quelque chose de bien.

«Je suis assez content de mes prestations même si j’essayerais de faire mieux la saison prochaine»

FM : Colombus avait gagné la MLS en 2020, le titre était-il l’objectif du club affiché en début de saison ?

MF : forcément les standards sont assez haut dans ce club, mais le contexte avec l’arrivée du nouveau coach (Wilfried Nancy ndlr) et qu’on a perdu beaucoup de joueurs tout en voyant arriver d’autres, on s’attendait davantage à un processus sur le moyen terme. Après on a gagné la première année donc ça fait plaisir.

FM : comment s’est déroulée l’adaptation au style de jeu de Wilfried Nancy qui avait déjà fait de belles choses avec l’Impact Montréal ?

MF : son style de jeu est très porté sur l’attaque. Les pistons comme moi doivent faire davantage de courses. Je me suis adapté assez facilement, car j’ai joué en 3-4-3 toute ma jeune carrière et j’étais habitué. Après les joueurs ils ont été ouverts d’esprit par rapport à cela. Ils ont travaillé et ils ont été compréhensifs. Parfois les joueurs peuvent avoir du mal à assimiler ce qu’un coach dit. C’était très éprouvant ce qu’il nous demandait et on a été compréhensif. La cohésion du groupe et l’apport du staff ont permis à ce que tout le monde soit à l’aise et ça a permis de faire la saison qu’on a accompli.

FM : comment jugez-vous votre saison d’un point de vue plutôt personnel ?

MF : je suis assez content de mes prestations et de mes statistiques (1 but et 5 passes décisives en 42 matches) même si j’aurais pu faire encore plus. J’essayerai de faire mieux la saison prochaine. Sachant qu’il y a eu des hauts et des bas dans ma saison, je suis assez content d’avoir été là jusqu’au bout.

FM : c’est d’ailleurs votre première saison pleine avec l’équipe première de Columbus Crew …

MF : oui exactement, j’ai beaucoup joué. L’adaptation s’est bien passée. Le coach a été compréhensif et m’a permis de me sentir à l’aise. Maintenant on pense déjà à la saison prochaine avec la volonté de faire encore mieux. On peut toujours faire mieux, que ce soit en MLS, mais dans d’autres compétitions également. On essayera de gagner le maximum de trophées l’an prochain.

FM : d’autres compétitions comme la Ligue des Champions de la CONCACAF par exemple ?

MF : oui la Ligue des Champions de la CONCACAF débute le 5 mars si je ne me trompe pas. On est directement en huitième de finale parce qu’on a gagné la MLS. On a aussi la Leagues Cup avec les équipes de MLS et les équipes mexicaines. On avait notamment reçu Club America pour une victoire 4-1. Malgré la victoire, ils jouaient vraiment bien. Ce sera des matches aller-retour en Ligue des Champions. Si chez nous on est assez bons, les matches à l’extérieur risquent d’être compliqués. Le niveau est vraiment élevé au Mexique, il est assez similaire au niveau de la MLS. L’ambiance au Mexique est incroyable avec des stades de 70 000 personnes. Le football est important pour eux.

FM : avez-vous des projets de carrières précis pour la suite ? L’Europe ça pourrait être une destination intéressante pour vous ?

MF : mon objectif premier c’est de progresser, si vous remarquez bien depuis ma signature en provenance d’Ain M’lila, je joue de plus en plus de matches. Je suis passé de la réserve d’une équipe d’Algérie à titulaire d’une finale de MLS. Je reste focus sur cet objectif, pour progresser il faut jouer des matchs, et naturellement tu deviens meilleur en passant des caps. Après si un jour je décide de partir en Europe ce sera toujours dans cette optique de progresser.

«Jamais je n’aurais pensé jouer dans le même championnat que Messi un jour !»

FM : il y a de plus en plus de jeunes talents venus d’Amérique du Sud et de championnat d’Europe de l’Est, est-ce que cela participe à un progrès du championnat ?

MF : plus il y a de bons joueurs et plus le championnat va progresser. Il y a une bonne qualité de vie, de bonnes infrastructures. Les infrastructures à Columbus sont incroyables. Cela attire de plus en plus de gens. Les États-Unis ont investi dans le football et c’est un championnat tremplin, car on voit de plus en plus de transfert vers l’Europe comme Ricardo Pepi (Augsbourg, désormais au PSV Eindhoven ndlr), Djordje Petrovic (Chelsea), Davies à l’époque (Bayern Munich), ça fait plusieurs joueurs et cela montre que le championnat est de plus en plus attrayant.

FM : comment avez-vous perçu l’arrivée de Lionel Messi ? Est-ce que vous vous attendiez à le voir débarquer aux États-Unis ?

MF : non (rires) jamais je n’aurais pensé jouer dans le même championnat que Messi un jour. Cela a fait plaisir à tout le monde. Avoir Messi dans son championnat c’est un honneur. J’ai très hâte de jouer contre leur équipe. Il n’était pas arrivé quand on avait joué contre l’Inter Miami malheureusement. On n’a pas eu la chance de jouer contre lui. Après la saison prochaine, je pense qu’on va se croiser donc j’ai très hâte. Cela va être quelque chose de spécial.

FM : quels joueurs vous ont le plus marqué cette saison en MLS ?

MF : Denis Bouanga (Los Angeles FC) m’a vraiment impressionné cette saison. Lui et Christian Benteke (DC United) aussi, mais je pense que Bouanga c’est celui qui m’a le plus impressionné. J’ai joué contre lui en finale de la MLS. Quand il va percuter en un contre un il est rapide. Je suis un joueur assez rapide, mais lui est vraiment très explosif et j’avais du mal à le bloquer. Il a été très décisif cette saison encore en MLS.

FM : vous êtes binational avec le Canada et l’Algérie, est-ce que vous avez fait un choix pour la sélection ? La Coupe du monde 2026 se déroule en Amérique du Nord, est-ce que vous l’avez dans un coin de votre tête ?

MF : la Coupe du monde en Amérique du Nord c’est quelque chose que je vise. Après pour l’instant, je vais essayer d’être le meilleur possible en club. J’ai été sélectionné avec le Canada pour la Gold Cup, j’ai eu l’occasion d’échanger avec eux. Mais je ne pouvais pas m’engager aussi rapidement. Je suis Algérien et fier de mes origines, ça serait prémédité de choisir le Canada sans avoir eu l’occasion de discuter avec la sélection algérienne. J’attends de pouvoir échanger avec la sélection algérienne, je dois continuer de travailler pour que ça puisse arriver. C’est ma première saison en MLS, à moi de continuer de progresser afin que cela se produise.

FM : quels joueurs vous ont inspiré durant votre carrière ?

MF : j’ai bien aimé Dani Alves, c’est le joueur que je regardais. À part lui, j’ai bien aimé Neymar. J’ai eu la chance d’aller à un de ses tournois au Brésil. Ce sont les deux joueurs qui m’ont le plus marqué.