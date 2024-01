PSG : Bradley Barcola juge son association avec Mbappé et Dembélé

Bradley Barcola monte en puissance. Auteur de son deuxième but en Ligue 1 et grand artisan de la victoire (2-0) du PSG à Lens, l’ancien attaquant de l’OL s’est arrêté en zone mixte quelques instants après la rencontre. Félicité par son coach en conférence de presse, l’ailier de 21 ans est, de son côté, revenu sur son association du soir avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Un trio offensif très performant.

«C’est important d’avoir cette connexion en attaque, même avec les milieux on arrive à trouver cette connexion de plus en plus, c’est bien, on travaille beaucoup à l’entraînement et c’est une bonne chose pour les futurs matches», a ainsi reconnu l’homme du match. Une belle connexion qui pourrait faire mal à d’autres stars de l’effectif, à commencer par Gonçalo Ramos, Marco Asensio ou encore Randal Kolo Muani, tous restés sur le banc face aux Sang et Or…