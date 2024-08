Supercoupe de Turquie : Besiktas étrille Galatasaray grâce à Immobile

Choc pour ce premier match officiel de la saison en Turquie. Galatasaray, champion de Turquie, affrontait Besiktas, vainqueur de la coupe nationale, ce samedi soir, en finale de la Supercoupe. Un gros affrontement en perspective également du côté des buteurs entre deux ex-pensionnaires de la Serie A. Mauro Icardi, meilleur buteur du championnat la saison passée (25 buts en 34 rencontres) contre Ciro Immobile, arrivé cet été en provenance de la Lazio.

Et très vite, l’Italien s’est mis en évidence, en trouvant le chemin des filets dès la première minute de jeu. Passeur sur le but d’Immobile, Jonas Svensson s’en va doubler la mise (53ᵉ), en seconde période. Ciro Immobile s’est offert un doublé sur penalty (81ᵉ). Rafa Silva (90ᵉ + 1), autre recrue de Besiktas, et Mustafa Hekimoglu (90ᵉ + 2) ont aussi participé à ce récital des Aigles noirs. Une victoire (5-0) pour les joueurs de Giovanni van Bronckhorst. L’ancien international néerlandais (106 sélections), arrivé cet été sur le banc de Besiktas, s’offre un premier trophée pour son premier match officiel.