Ligue 1 : les compositions de Lens - Saint-Etienne

Lens reçoit l'AS Saint-Etienne ce samedi dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Auteur d'un excellent début de saison et sur une série de 4 rencontres sans défaite, le Racing peut monter sur le podium du championnat en cas de succès. Les Sang et Or se présenteront en 3-4-3 avec Kakuta en soutien de Sotoca et Ganago.

La suite après cette publicité

En face, les Verts ont réalisé un début d'exercice correct mais restent sur une lourde défaite à domicile face à Rennes (0-3). Il s'agira de rectifier le tir. Sans Fofana, parti à Leicester durant la semaine contre 40 M€, Puel envoie un 4-3-3 avec Aouchiche qui démarre derrière un trio offensif composé de Rivera, Nordin et Bouanga. Moukoudi et Kolodziejczak font la paire en défense centrale.

Les compositions :

Lens : Leca – Gradit, Badé, Medina – Clauss, Cahuzac, Doucouré, Haïdara – Kakuta – Sotoca, Ganago

Saint-Etienne : Moulin - Sissoko, Moukoudi, Kolodziejczak, Maçon – Neyou, Camara, Aouchiche – Rivera, Nordin, Bouanga