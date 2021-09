OM : Jorge Sampaoli réclame encore un défenseur central

La suite après cette publicité

Avec cinq buts encaissés après six matches de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a aujourd'hui la deuxième meilleure défense du championnat derrière l'OGC Nice, qui n'a pris que trois buts. Le système mis en place par Jorge Sampaoli, avec trois défenseurs centraux, semble donc marcher. Il faut dire aussi que le recrutement estival a été de qualité avec les arrivées de Luan Peres, William Saliba et Leonardo Balerdi (prêté la saison passée et acheté définitivement cet été).

Si on y ajoute Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et éventuellement Boubacar Kamara qui peut encore dépanner à ce poste, le club phocéen est donc très fourni pour sa charnière centrale. Mais cela ne semble pas suffisant, du moins aux yeux de Jorge Sampaoli. D'après les informations de L'Equipe, le technicien argentin attend en effet un renfort défensif lors du prochain marché des transferts, en janvier.

Sampaoli en a parlé à sa direction

Comme l'explique le quotidien sportif, le coach de 61 ans a fait de ce poste l'une des priorités pour la mercato hivernal et a transmis son souhait à ses dirigeants. Car Sampaoli voit certainement un peu plus loin que la saison 2021-2022. Cet été, Duje Caleta-Car était sur le départ, et il devrait encore l'être dans les prochains mois, alors que Boubacar Kamara a toujours une belle cote mais qu'il est surtout utilisé dans l'entrejeu. Enfin, Jordan Amavi ne convainc pas à ce poste. Interrogé cette semaine sur la comparaison avec Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli avait en tout cas envoyé un message dans ce sens entre les lignes.

« L'OM de Marcelo Bielsa avait fait une très grande première partie de saison. On espère bien sûr faire de même, et ne pas baisser de pied en seconde partie. Cela dépendra de l'évolution de l'équipe, s'il n'y a pas d'évolution, ce sera beaucoup plus difficile. Il faudra aussi voir comment cette équipe gérera les crises, car il y en aura, et là, on verra alors ce qu'elle a dans le ventre. » Pablo Longoria est donc au courant du souhait principal de son entraîneur, alors que le club suivrait aussi quelques pistes estivales pour son attaque...