OL : Maxence Caqueret, une mauvaise passe qui dure

11 mai 2022. Un grand jour pour Maxence Caqueret (22 ans) et l’OL. Ce jour-là, le milieu de terrain a prolongé son contrat chez les Gones jusqu'en 2026. Une fierté pour le jeune homme, qui était aux anges lors de conférence de presse en présence des dirigeants olympiens et de sa famille. Pourtant courtisé par l’AC Milan, Caqueret, en fin de contrat en 2023, avait étendu son bail. Il avait même de nouveau prolongé le 11 juillet, s'unissant ainsi avec Lyon jusqu'en 2027

Caqueret enchaîne les matches

Considéré comme l’une des têtes fortes du nouveau projet basé sur l'ADN OL, le milieu de terrain de poche a donc entamé un nouveau chapitre avec son club de cœur. Mais il a débuté la saison blessé. Le 22 juillet, les pensionnaires du Groupama Stadium avaient annoncé la nouvelle. «Les examens passés ce matin par l’international Espoir ont révélé une entorse de la cheville, qui sera traitée orthopédiquement. Des examens complémentaires seront organisés la semaine prochaine pour affiner la durée de son indisponibilité.»

Le natif de Vénissieux avait manqué environ un mois de compétition, incluant notamment la fin de la préparation estivale et la première journée de L1. Il avait retrouvé son équipe le 19 août lors de la réception de Troyes (18 minutes jouées). Puis il a enchaîné 45 minutes le 28 août face à Reims. Suite à cela, il a retrouvé le onze de départ de Peter Bosz avant d'être intégré dans celui de Laurent Blanc, arrivé début octobre. Au total, le Bleuet a disputé 13 rencontres, dont 10 en tant que titulaire (1 assist). Il a d'ailleurs débuté tous les matches dirigés par Le Président depuis sa prise de fonction.

Le milieu a un coup de moins bien

Pourtant, dimanche le champion du monde 98 a hésité à le titulariser suite à son match très moyen face aux Dogues. Une rencontre où il avait eu pas mal de déchets et de pertes de balle, malgré son activité. On peut faire à peu près le même résumé de plusieurs autres des rencontres (contre le PSG il avait été méconnaissable par exemple, ndlr), et de sa prestation face à Marseille dimanche. Aligné dans un milieu à 4 dans une position qui n'est pas la sienne, Caqueret, plus avancé et excentré sur la droite, n'a pas été dans un grand jour. Le joueur, qui a mal négocié un contre à 2 contre 1 face à l'OM (17e), a malgré tout tenté d'apporter sans convaincre. Mais il n'a pas été précis et juste. Il a montré un visage plus intéressant en deuxième période, sans pour autant être excellent.

La Rédaction FM lui a donné la note de 4 pour son match. Sorti à la 76e et remplacé par Tetê, Maxence Caqueret est à la peine et irrégulier pour le moment cette saison, lui qui avait enchanté son club l'an dernier. Il avait su prendre le pouvoir et se rendre indispensable. Cette année est beaucoup plus difficile. Elle l'est aussi pour son équipe. Mais on attend forcément plus de l'international Espoirs qui traverse une mauvaise passe et qui semble piocher parfois. L'OL, qui cherche des leaders, va avoir besoin de lui pour amener sa fougue, ses qualités techniques mais aussi son gros volume de jeu. La balle est dans le camp de Caqueret !