Journal du Mercato : le FC Barcelone va tout chambouler

Les infos du jour en France

Interrogé par M6 sur l’intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé, Karim Benzema a validé ce choix et espère même voir un jour le natif de Bondy jouer à ses côtés à la Casa Blanca. «Ça on verra ce qu’il se passe, mais en tout cas il est le bienvenu à Madrid, il a toutes les qualités pour être un joueur du Real Madrid un jour j’espère.»

Alors que les rumeurs envoyant Mauricio Pochettino au Real Madrid ou à Tottenham battent leur plein, Leonardo est sorti du silence en marge de la rencontre des féminines du PSG contre l'Olympique Lyonnais (0-0). Et le message était plutôt clair. «Pochettino a deux ans de contrat avec le PSG et on est très content», a lâché le Brésilien aux micros de France Bleu Paris.

Lille cherche le successeur de Christophe Galtier. Le nom de Claudio Ranieri est notamment étudié.

Selon nos informations, le LOSC apprécie grandement le profil du joueur des Girondins de Bordeaux, Yacine Adli, courtisé en Europe. Le président Olivier Létang, qui l'a connu au PSG, aimerait l'attirer dans le Nord.

En plus de Lille et de l'OM, Nathanaël Mbuku attise aussi les convoitises de l'OL et Monaco selon nos informations. Mais le Stade de Reims compte demander 15 millions d'euros pour le joueur sous contrat jusqu'en 2023.

Les infos du jour à l'étranger

Le Paris SG a fait d'Achraf Hakimi sa priorité. Mais l'Inter se montre très gourmand. Le Corriere dello Sport assure que les Lombards comptent bien essayer de tirer le meilleur prix de leur brillant latéral droit, sous contrat jusqu'en juin 2025. Et d'après le quotidien sportif italien, ils réclament purement et simplement 80 M€ pour le lâcher.

Selon les informations du Guardian, Chelsea entend bien profiter des problèmes financiers de l'Inter et aimerait en effet offrir Romelu Lukaku (28 ans) à Thomas Tuchel, tout récent champion d'Europe avec les Blues.

Alors que son avenir au Real Madrid semble toujours plus flou, Sergio Ramos (35 ans) possède plusieurs courtisans. Le champion du monde 2010 espagnol disposerait d'ailleurs selon AS d'une offre séduisante de Manchester City.

Selon A Bola, André Villas-Boas a refusé de rejoindre la Lazio, qui souhaitait en faire le remplaçant de Simone Inzaghi. Les Romains avancent à présent sur la piste Maurizio Sarri.

Le focus du jour

Le Barça va lancer sa révolution cet été. Du côté des arrivées, c'est Sergio Aguero qui arrive libre de Manchester City et vient de signer officiellement avec Barcelone. Il est désormais lié aux Blaugrana pour les deux prochaines saisons.

L'arrivée d'Éric Garcia est aussi imminente. Il a lui-même confirmé sa future arrivée au Barça sur les réseaux sociaux, et lui aussi arrive libre de Manchester City.

Autre joueur libre, dont la signature devrait être officialisée dans la semaine, c'est Georginio Wiljaldum, en provenance de Liverpool. Et puis un 4e renfort devrait arriver très vite, en la personne d'Emerson. Les Barcelonais devront débourser 9 M€ pour racheter la moitié des droits au Betis, l'autre partie appartenant déjà au club catalan.

Memphis Depay est aussi un dossier ouvert depuis bien longtemps et sa venue pourrait être liée à la présence ou non de Ronald Koeman l'an prochain. D'après la presse ibérique, leur destin serait lié. D'autant que Depay aurait aussi reçu une offre, plus intéressante financièrement, de la part de la Juventus.

Le Barça envisage la venue de Jules Koundé cet été, mais le prix du jeune français est très élevé, peut-être pour le club espagnol. On parle de 80 M€.

Il faudra donc forcément vendre. Et bon nombre de joueurs de l'effectif sont sur la sellette. C'est le cas pour le poste de gardien, avec Neto qui est placé sur le marché des transferts, mais aussi Marc-André ter Stegen. En effet, le portier allemand pourrait quitter Barcelone, si une jolie offre était proposée. Samuel Umtiti fait lui partie des indésirables. Junior Firpo, déjà annoncé sur le départ cet hiver, est toujours sur cette liste des indésirables. Mais d'autres joueurs sont concernés par un possible départ, dont des tauliers du vestiaire. Les noms de Gerard Piqué, de Jordi Alba, ou encore de Sergio Busquets sont ainsi évoqués. Même son de cloche, pour Sergi Reberto, ou Matheus Fernandes.

Des joueurs récemment arrivés pourraient déjà faire leur valise, comme Miralem Pjanic, très peu utilisé par Koeman cette saison. Le milieu de terrain pourrait repartir en direction de la Juventus. Martin Braithwaite, lui aussi, pourrait quitter le Barça cet été, et même Antoine Griezmann. Ousmane Dembélé est lui aussi dans cette liste, car il est en fin de contrat en juin 2022.

Les officiels du jour

L'ancien défenseur central de l'Olympique Lyonnais, Cris, va entraîner en National 1 la saison prochaine. Il vient d'être nommé coach du Mans.

A l'étranger, Gregor Kobel est la première recrue du Borussia Dortmund. Le désormais ancien portier de Stuttgart rejoint le BVB contre 15 M€.

