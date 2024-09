Vidéo : le bijou de Kenan Yildiz pour lancer la saison de Ligue des Champions

Ce mardi, c’est le retour de la Ligue des Champions. Après plus de trois mois sans la plus noble des compétitions européennes, la C1 était de retour, les barrages et les tours préliminaires comptant à part, ce mardi sous une toute nouvelle formule. Pour lancer le grand bal européen, la Juventus recevait le PSV Eindhoven quand Aston Villa se déplaçait sur la pelouse des Young Boys Berne à 18h45.

Finalement, le premier but de cette édition 2024-25 de Ligue des Champions a bien eu lieu en Italie. Dans un Allianz Stadium qui retrouvait la LDC après un an sans Europe, Kenan Yildiz a parfaitement lancé la Vieille Dame d’une frappe somptueuse qui a touché le poteau avant de rentrer. Son premier but en Ligue des Champions pour…son premier match dans la compétition à 19 ans. Il devient ainsi le plus jeune joueur de l’histoire du club dans la compétition.