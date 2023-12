PL : Liverpool renverse Crystal Palace et met la pression sur Arsenal

Liverpool se rendait à Crystal Palace en ouverture de cette 16e journée de Premier League avec l’ambition de ramener les trois points pour chiper la 1ère place à Arsenal, en déplacement à Aston Villa à 18h30. Sauf que les hommes de Jürgen Klopp n’avaient pas vraiment la mine des bons jours. Secoués par les Eagles, ils ont logiquement fini par encaisser l’ouverture du score ; un penalty signé Jean-Philippe Mateta (58e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 37 16 21 11 4 1 36 15 15 Crystal Palace 16 16 -8 4 4 8 15 23

Le premier but de l’ancien Lyonnais en championnat cette saison n’a pas suffi. Les Reds ont monté le curseur et ont profité de l’expulsion de Jordan Ayew (75e) pour égaliser dans la foulée grâce à Mohamed Salah (76e), auteur de sa 200e réalisation sous le maillot de Liverpool. De quoi donner de l’élan à des Scousers qui ont fini fort. D’une belle frappe à l’entrée de la surface, Elliott a donné la victoire (2-1) aux siens dans les arrêts de jeu (90+1e) et offert la première place 1 point devant les Gunners.