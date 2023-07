Le Paris Saint-Germain a un plan précis pour Xavi Simons

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain continue son mercato d’envergure pour renforcer et étoffer son effectif, aujourd’hui dirigé par l’entraîneur espagnol Luis Enrique. En effet, le club de la capitale a déjà enregistré pas moins de six recrues durant cette fenêtre des transferts estivale, avec Marco Asensio, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Kang-in Lee, Lucas Hernandez et le dernier venu, Cher Ndour.

La direction sportive parisienne ne semble pas s’arrêter là pour enfin permettre à son équipe de soulever le Graal : la Coupe aux grandes oreilles. En effet, le PSV Eindhoven a annoncé ce dimanche matin le départ de son milieu offensif néerlandais Xavi Simons de son centre d’entraînement «pour effectuer un transfert vers le Paris Saint Germain», peut-on lire dans le communiqué de la formation batave.

Le PSG a un plan pour Xavi Simons

En levant sa clause libératoire de 6 M€ - qui expirait le 31 juillet, le Paris Saint-Germain s’assure le retour d’un jour formé au Camp des Loges avant de découvrir le monde professionnel sous le maillot rouge et bleu. Néanmoins, le board qatari a un plan pour son Oranje (4 sélections) : en effet, selon les informations de L’Equipe, son temps de jeu à Paris dépendra de l’avenir de deux stars de l’équipe.

En effet, le quotidien sportif nous informe que le joueur de 20 ans - auteur de 19 buts et 9 passes décisives en 34 matches d’Eredivisie la saison passée - sera prêté dans un club d’envergure plus importante que le PSV (dont l’identité n’a pas fuité) si Kylian Mbappé et Neymar Jr restent à Paris. Une réunion est d’ailleurs prévue ce dimanche pour décider de son avenir. Affaire à suivre donc.