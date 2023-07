Kenny Lala prolonge au Stade Brestois

C’est un retour gagnant pour Kenny Lala au Stade Brestois la saison passée. Parti de l’Olympiakos l’hiver dernier pour le club breton, le latéral droit de 31 ans a délivré 2 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues, participant notamment au maintien du SB29 en Ligue 1. De quoi donner l’envie à sa direction de le prolonger jusqu’en 2025. La nouvelle a d’ailleurs été officialisée ce mercredi.

«Il y avait beaucoup de chance que cette aventure continue ici à Brest après le maintien acquis. C’est une très bonne décision pour moi et pour le club, prolonger était une suite logique. Quand on recherche le plaisir dans le foot et dans un vestiaire, j’ai retrouvé ici toutes ces valeurs. Aujourd’hui, je ne peux plus me cacher. Avec mon expérience, on me voit comme un ancien dans un vestiaire malgré ma mentalité de jeune. Les jeunes avancent très vite, je dois assumer mon rôle d’ancien et je prends ce rôle avec fierté et plaisir. Chaque saison est différente. Il ne faut pas perdre les ingrédients que nous avons mis en fin de saison dernière : l’état d’esprit et la combativité sur le terrain. En gardant ces bases-là, on va continuer sur cette voie pour atteindre nos objectifs.»

