Toulouse : Philippe Montanier viré à cause de l’épouse de Damien Comolli ?

Malgré un maintien assuré tôt dans la saison et surtout une victoire en Coupe de France face à Nantes (5-1), un an après avoir remporté la Ligue 2, Philippe Montanier n’est plus l’entraîneur de Toulouse. Selon les dernières informations de La Dépêche, cette éviction serait, en fait, liée à Selinay Gürgenç, responsable de la stratégie sportive du club mais qui est aussi l’épouse du président Damien Comolli.

La suite après cette publicité

Selon le média, il s’agissait d’un «euphémisme» que de dire qu’il n’y avait «pas d’atomes crochus» avec le technicien et une partie de son staff. Pour autant, ce différend n’est pas la seule raison évoquée. En effet, Philippe Montanier aurait également montré quelques réticences par rapport à l’utilisation de la data au sein du club. Pour rappel, c’est Carles Martinez Novell, adjoint de Philippe Montanier depuis l’hiver dernier, qui a été choisi par Damien Comolli pour reprendre les rênes de l’équipe première.

À lire

OM : Toulouse trolle Dimitri Payet sur son sacre en Coupe de France