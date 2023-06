Toulouse se sépare de Philippe Montanier et nomme déjà son successeur

Nous vous l’avions révélé la semaine dernière et c’est désormais officiel. Philippe Montanier n’est plus l’entraîneur de Toulouse. Malgré un maintien assuré tôt dans la saison et surtout une victoire en Coupe de France face à Nantes (5-1), un an après avoir remporté la Ligue 2, le technicien a été remercié.

La suite après cette publicité

«Le club tient à exprimer ses sincères remerciements à Philippe Montanier pour son professionnalisme et son engagement, qui lui ont permis de remporter successivement le titre de champion de Ligue 2 BKT puis la Coupe de France», explique le TFC dans son communiqué. Selon nos informations, des problèmes liés à un nouveau contrat sont la cause de son départ. Dans la foulée, le TFC a nommé son nouveau coach. Il s’agit de Carles Martinez Novell. Il était arrivé en décembre 2022 en tant qu’adjoint de Montanier. Après avoir entraîné les équipes de jeunes du Barça (U14 et U16), il est aussi passé par le Qatar où il a entraîné les U18 d’Al Rayyan et les U20 du Koweït.

À lire

Toulouse : le club annonce le départ de Rhys Healey