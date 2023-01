Liga : l’Espanyol Barcelone concède le nul à domicile face à Gérone

Suite de la 16ème journée de Liga ce samedi avec le dernier match du jour et un duel de mal classés entre l’Espanyol Barcelone et Gérone, respectivement 18ème et 12ème du championnat espagnol avant le coup d’envoi. Dans cette rencontre, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Les visiteurs étaient malgré tout les premiers à trouver le chemin des filets par l’intermédiaire de Toni Villa (31e, 1-0). Le score ne bougeait plus jusqu’à la pause mais au retour des vestiaires, les locaux se rebellaient et Javi Puado égalisait (51e, 1-1) seulement quelques minutes après son entrée en jeu (45e).

A l’aube du dernier quart d’heure, Joselu pensait donner un avantage définitif à son équipe en inscrivant son 9ème but en Liga mais c’était sans compter sur la volonté des joueurs de Gérone. En toute fin de rencontre, Yangel Herrera permettait aux visiteurs de repartir avec le point du match nul (85e, 2-2). Après cet ultime renversement de situation, l’arbitre sifflait la fin du match et les deux équipes se séparaient avec un point chacune. Au classement, les deux équipes font du surplace avec ce match nul et devront se relancer lors de la prochaine journée.

