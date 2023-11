Le PSG va devoir changer ses plans pour Xavi Simons

Cet été, le Paris Saint-Germain s’est montré particulièrement actif lors du mercato. Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Milan Skriniar, Marco Asensio, Kandg-in Lee, Cher Ndour, Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos, Manuel Ugarte et Arnau Tenas ont posé leurs valises dans la capitale française. D’autres ont quitté définitivement les pensionnaires du Parc des Princes, à l’image de Neymar Jr, Lionel Messi, Sergio Ramos, Julian Draxler ou encore Marco Verratti.

Enfin, il y a les éléments qui ont été envoyés parce qu’ils n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique et Luis Campos ou qu’ils avaient besoin de plus de temps de jeu pour s’exprimer. C’est le cas de Xavi Simons. Chipé au FC Barcelone, le jeune homme a fait quelques apparitions par-ci, par-là à Paris. Dans le détail, il est apparu à une seule et unique reprise avec les pros en 2020-21. L’année suivante, il a pu participer à 9 rencontres toutes compétitions confondues.

Le bonheur est dans le prêt

Pour continuer à progresser, il a été envoyé en prêt l’an dernier au PSV Eindhoven. Une expérience très positive puisqu’il a enchaîné les bons matches et a soigné ses statistiques. En effet, il a terminé l’année avec un joli bilan de 20 buts et 9 passes décisives en 43 apparitions toutes compétitions confondues dont 40 titularisations. De retour à Paris, le Néerlandais n’y est pas resté très longtemps. Il a été envoyé en prêt une année à Leipzig.

Un club qui sait mettre les jeunes talents en valeur. Simons s’y sent comme un poisson dans l’eau, lui qui continue d’impressionner tout le monde. Il en est actuellement à 6 buts et 8 passes décisives en 17 rencontres toutes compétitions confondues (16 titularisations). De quoi ravir le PSG qui attend son retour l’été prochain. Mais il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici là. En Allemagne, Bild explique que Leipzig veut garder le joueur à tout prix.

Leipzig a une idée pour le garder

Le média allemand explique que l’idée n’est pas d’essayer de le transférer puisque Paris s’y opposera très certainement. Mais le plan de Leipzig est de garder l’ancien du Barça en prêt une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025. Une option qui paraît "probable" et qui devrait convenir à toutes les parties. Le club allemand y croit. Questionné au sujet de son avenir, le principal intéressé a livré une réponse classique. Il n’a pas voulu se mouiller.

«Je profite de mon temps ici avec mes coéquipiers. Nous voulons réaliser beaucoup de choses. Nous verrons ce qui se passera dans le futur après cela.» Un futur qui pourrait donc continuer à s’écrire à Leipzig, qui espère s de le garder plus longtemps que prévu. Mais cela dépendra du joueur et du PSG, où le contrat de Simons s’achève en juin 2027. Récemment, Le Parisien expliquait que les Franciliens n’avaient pas encore tranché à son sujet et que son cas serait lié au départ de KM7. Mais le plan proposé par Leipzig n’est pas inintéressant. La suite au prochain épisode…