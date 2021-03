Real Madrid - Real Sociedad : les compositions probables

La suite après cette publicité

Objectif seconde place pour le Real Madrid (3e), ce soir (21h) avec la réception de la Real Sociedad (5e). Un choc du haut de tableau qui pourrait permettre aux Merengue de repasser devant le FC Barcelone (2e) et de continuer à croire au titre en Liga. Côté Basque, une victoire permettrait à la Real Sociedad de se rapprocher du Séville FC (4e) et de rêver de Ligue des Champions en fin de saison.

Pour cette rencontre, Zinedine Zidane devrait, selon AS, reconduire son 4-3-3 habituel au sein duquel Marco Asensio et Vinícius pourraient être alignés d'entrée, aux côtés de Mariano Díaz. De son côté, Imanol Alguacil devrait lui, proposer un 4-2-3-1 où Alexander Isak débuterait, entouré d'Oyarzabal, de Portu et de David Silva.