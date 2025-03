PSG : l’immense fierté du capitaine Warren Zaïre-Emery à Rennes

Après la victoire du PSG à Rennes ce samedi en Ligue 1 (1-4), Warren Zaïre-Emery, titulaire et capitaine aujourd’hui, a été interrogé au micro de beIN Sports. Le jeune milieu qui fête ses 19 ans ce samedi n’a pas caché sa joie de porter le brassard et de poursuivre cette série de matchs sans défaite en championnat :

«Merci, porter le brassard au PSG, c’est un honneur. 19 ans et je suis déjà à une centaine de matchs. Une grande fierté et j’espère l’avoir souvent. C’est que du plaisir et du bonheur que je prends avec l’équipe et mes partenaires. C’est la force de cette équipe. On a un collectif qui est large. Ceux qui rentrent font la différence. On est tous dans la même direction. On va tout faire pour continuer notre invincibilité. Lui le coach, il s’en fout, on doit jouer tous les matchs au même niveau. On doit tout donner à chaque match. On est prêt pour tous les matchs. On va tout faire pour gagner à Liverpool».