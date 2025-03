Leverkusen : la direction confiante pour l’avenir de Xabi Alonso

Auteur d’un récital dans le jeu face à Bochum ce vendredi (3-1), le Bayer Leverkusen est virtuellement revenu à seulement trois unités du Bayern Munich dans la course au titre en Bundesliga, avant la rencontre des Bavarois contre St Pauli ce samedi. De quoi satisfaire le directeur sportif du Bayer O4, Simon Rolfes, qui espère toujours conserver son manager Xabi Alonso pendant encore de longues années.

«Xabi a un contrat jusqu’en 2026. Il a dit qu’il n’y avait rien d’autre. Quand on discute, j’attends avec impatience de voir ce qu’il dira en conférence de presse. On sait ce qu’il pense. Il a un contrat et il est très content. Je parie que tout restera comme avant», a déclaré le dirigeant de Leverkusen en marge de la rencontre. Pour rappel, le technicien espagnol est la priorité du Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti en fin de saison, et un accord entre Xabi et son club prévoient de le libérer de son contrat en cas d’offre du club merengue.