La belle histoire d'Abdallah Sima, passé du championnat départemental à la Coupe d'Europe en quelques mois

Une ascension fulgurante. Voici comment décrire en quelques mots la trajectoire d'Abdallah Sima. La saison dernière, le Sénégalais a évolué à Thonon Evian durant environ six mois. Utilisé avec l'équipe réserve en Départemental 2, le footballeur né en 2001 s'est ensuite envolé pour la République Tchèque au printemps 2020. Il a tout d'abord passé quelques tests avec le FC MAS Taborsko en mars avant de prendre la direction du Slavia Prague. Une écurie qui l'a d'abord recruté pour évoluer avec l'équipe réserve dans un premier temps.

Et ses débuts ont plutôt convaincu les dirigeants de l'écurie tchèque. Entre le mois d'août et le début du mois d'octobre, l'ailier a disputé six rencontres avec le Slavia B. Le temps pour lui d'inscrire 4 buts. Ses performances étaient surveillées de près par le staff de l'équipe première, qui a fait appel à lui entre temps à une reprise. En effet, le 26 septembre dernier, il est entré en jeu 7 minutes lors de la victoire 3 à 0 face au FC Slovácko. Pratiquement un mois après, le 22 octobre, il intégrait le groupe professionnel et n'en sortait plus.

Une trajectoire incroyable en quelques mois

Après deux matches en tant que remplaçant (22 octobre contre l'Hapoel Beer Sheva et le 29 contre Leverkusen), il a été titularisé pour la première fois 5 novembre face à Nice en Ligue Europa. Et il a répondu présent avec un but. Le premier d'une longue série. En effet, avec le groupe professionnel du Slavia Prague, Abdallah Sima a trouvé le chemin des filets à 9 reprises en 12 apparitions toutes compétitions confondues (6 rencontres en championnat et 6 matches en C3). Il a aussi délivré une passe décisive. Son club, qui a eu le nez creux en misant sur lui, se frotte déjà les mains et pourrait bien revoir ses émoluments à la hausse.

Sous contrat jusqu'en 2023, cet élément réputé pour sa vitesse, sa percussion, son efficacité font parler de lui bien au-delà de la République Tchèque. En effet, plusieurs écuries sont séduites par son profil. West Ham paraît être actuellement le club le plus intéressé. Arsenal et la Juventus auraient aussi un œil dessus selon quelques médias anglais. Mais il faudra se montrer convaincant puisque le président du Slavia a récemment indiqué que le prix d'Abdallah Sima était fixé à 50 millions d'euros. Qui l'aurait cru il y a encore quelques mois ?