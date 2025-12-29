PSG : Nasser Al-Khelaïfi met les choses au clair avec le Real Madrid pour Vitinha

Ils y croient. Ces derniers jours, plusieurs médias espagnols ont évoqué un intérêt plus que prononcé du Real Madrid pour Vitinha. La Cadena SER est même allée jusqu’à expliquer qu’en cas de vente de Vinicius Jr cet été, ce qui reste une hypothèse plus que probable actuellement, l’argent récolté sur la vente du Brésilien serait utilisé pour enrôler le Portugais du Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Si ces mêmes médias ont bien précisé qu’il s’agirait d’une opération particulièrement difficile, à Madrid, on semble y croire. Les supporters madrilènes seraient d’ailleurs plus que favorables à l’arrivée de l’ancien de Porto, quitte à devoir perdre Vinicius Jr. L’international lusitanien règlerait ainsi, aux yeux des socios, les problèmes que connaît l’équipe de Xabi Alonso au milieu de terrain, où les départs successifs de Toni Kroos et de Luka Modric n’ont pas vraiment été remplacés.

La suite après cette publicité

Vitinha n’ira pas au Real Madrid

Et selon Defensa Central, le boss parisien Nasser Al-Khelaïfi a pris position dans ce dossier. Sans trop de surprise, le Qatari n’a aucune intention de négocier avec le Real Madrid. En plus de ne pas vouloir perdre un des joueurs les plus importants de l’équipe si ce n’est le plus important, la relation entre les deux présidents est particulièrement froide. Les différents épisodes liés à Kylian Mbappé, ou le conflit entre le Real Madrid et l’UEFA où trône NAK au sujet de la Super League ont clairement dégradé les relations entre les deux dirigeants.

Le joueur, nommé meilleur milieu de terrain lors des Globe Soccer Awards dimanche, est sous contrat jusqu’en 2029 ce qui met, encore plus, le club de la capitale française dans une situation de force dans ce dossier. Il semble donc impossible de voir Vitinha aux côtés de Kylian Mbappé dans un futur proche, et cette fameuse clause libératoire de 90 millions d’euros souvent évoquée en Espagne reste, jusqu’à preuve du contraire, un fantasme madrilène…