Real Madrid, PSG : les Madrilènes accueillent déjà Vitinha à bras ouverts !

La machine est lancée. Depuis quelques jours déjà, divers médias espagnols font état d’un intérêt plus que prononcé du Real Madrid pour le meneur de jeu du Paris Saint-Germain. L’été dernier déjà, certains avaient même évoqué une clause libératoire de 90 millions d’euros "seulement", permettant au Portugais de quitter Paris contre paiement de cette somme relativement abordable. Si les clauses libératoires n’existent pas en France, du moins pas de façon officielle dans l’enregistrement des contrats des joueurs auprès des instances, certains évoquaient un accord tacite entre l’ancien de Porto et sa direction.

Plus tôt ce week-end encore, la Cadena SER, radio plutôt fiable chez nos voisins ibériques, expliquait par exemple qu’en cas de départ de Vinicius Jr, l’argent récolté sur la vente du Brésilien serait utilisé pour enrôler le milieu de terrain parisien. Si on imagine pas du tout le Paris Saint-Germain lâcher un de ses meilleurs éléments, encore moins à un rival et à un club qui est devenu un ennemi suite aux différends entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez de ces derniers mois, les Madrilènes eux y croient vraiment.

Le "remplaçant" de Vinicius Jr

La Cadena SER rajoute ainsi une pièce dans la machine et confirme que chez les socios, on serait très heureux d’une arrivée du Lusitanien. « Un départ de Vinicius pour une arrivée de Vitinha, je ne sais pas si 100% des Madridistas signent pour, mais un pourcentage très élevé d’entre eux, c’est sûr. Si tu vas demander dans la rue s’il est pour un départ du Brésilien et une arrivée d’un profil comme Vitinha, je t’assure qu’une majorité signe », a ainsi lancé le journaliste Julio Pulido.

« Les supporters commencent à voir l’arrivée du joueur du PSG d’un bon œil. Ce serait une opération très difficile », rajoute le média dans un article publié sur son site internet. En plus des qualités évidentes du joueur, son arrivée comblerait de grosses lacunes que connaît l’équipe dans l’entrejeu suite aux départs successifs de Toni Kroos et de Luka Modric. Reste aussi à connaître les intentions du principal concerné, puisqu’actuellement, rien ne dit que passer du Paris Saint-Germain au Real Madrid soit une vraie progression sur le plan sportif…