PSG : le Real Madrid promet de mettre les grands moyens pour Vitinha

Vitinha est le cerveau du PSG de Luis Enrique. Un peu sa star aussi, même si l’entraîneur asturien se refuse à mettre en avant les individualités. Il n’aime pas ça, estimant que cela dessert le collectif. Même Ousmane Dembélé ne reçoit pas toujours les éloges de son coach, en dépit de son Ballon d’Or remporté, puis de son trophée FIFA-The Best. Le milieu de terrain portugais est logé à la même enseigne, alors que certains observateurs le voient même comme le meilleur du monde à son poste.

La suite après cette publicité

Il faut dire qu’il sort d’une année 2025 dingue à tous points de vue. Il a quasiment tout remporté avec le PSG. Sur le plan national, avec la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions, mais également sur le plan continental, avec la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe Interncontinentale, dont il a été élu homme du match de la finale. « Je suis reconnu par ceux qui savent » se réjouissait-il auprès d’O Jogo, qui venait de lui décerner le titre de meilleur joueur portugais de l’année. C’est sans doute sa plus belle satisfaction.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid est prêt à lâcher plus de 100 M€

Cette place sur le podium du Ballon d’Or (3e) lui a aussi offert une certaine consécration. « C’est quelque chose qui laisse une empreinte indélébile. (…) Je savais qu’il était important de remporter des trophées collectifs. J’étais également conscient d’avoir réalisé de bonnes performances individuelles dans toutes les compétitions avec le PSG et, de surcroît, d’avoir remporté la Ligue des Nations avec le Portugal, en étant toujours au plus haut niveau. J’étais confiant de pouvoir être bien placé et viser un bon classement, mais je n’ai jamais pensé à ces trois premières places », poursuivait-il auprès du quotidien lusitanien.

Le PSG le chérit, mais il va devoir faire attention dans les mois à venir. Si le joueur de 25 ans a prolongé son contrat jusqu’en 2030 en février dernier, il ne laisse pas indifférent le Real Madrid. Selon la Cadena SER, il est même devenu la cible prioritaire de la Casa Blanca pour l’été prochain, si Vinicius Junior décidait de ne pas prolonger. Or, le Brésilien n’a toujours pas signé de nouveau contrat et sa vente en Arabie souadite, ou ailleurs, rapporterait pas moins de 100 M€. C’est cette somme qui serait justement utilisée pour tenter de recruter Vitinha. Cette rumeur n’est pas nouvelle, mais le PSG est prévenu…