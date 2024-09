OM : la sortie puissante de Pablo Longoria sur Mason Greenwood

Cet été, l’Olympique de Marseille ne s’est rien interdit. Ainsi, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome n’ont pas hésité à draguer Roberto De Zerbi. Courtisé également par l’AC Milan, le natif de Brescia a finalement dit oui aux Olympiens. Un sacré coup de la part du duo Longoria-Benatia puisque le coach italien est considéré comme un entraîneur qui monte en Europe. Les dirigeants phocéens ont aussi frappé fort en mettant la main sur Adrien Rabiot. Libre depuis la fin de son contrat à la Juventus, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et international tricolore a accepté la proposition des Marseillais.

Le cas Greenwood fait jaser

Idem pour d’autres joueurs comme Pierre-Emile Hojbjerg, Elye Wahi ou encore Mason Greenwood, qui avaient tous des offres ailleurs. Mais ils ont été convaincus par le projet phocéen. Concernant l’Anglais, la Lazio et Naples étaient sur les rangs. Mais l’OM a su dribbler la concurrence et convaincre Manchester United de le lâcher contre un chèque de 31 M€. Une belle prise donc de la part de la direction olympienne puisque l’attaquant sortait d’une bonne saison en prêt du côté de Getafe (10 buts et 6 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues, ndlr). Mais sa signature a fait grincer quelques dents.

Si sportivement, il n’y a rien à redire, son cas personnel a fait couler de l’encre. En effet, Greenwood a fait la Une des faits divers il y a quelques années, lui qui a été accusé de viol et de violences conjugales sur sa compagne. Cette dernière avait d’ailleurs partagé des photos de ses blessures sur les réseaux sociaux. Bien qu’il ait été finalement relaxé, l’Anglais traîne une sale réputation qui lui colle à la peau et au maillot. Son cas divise donc beaucoup en France. En Provence, on est plutôt satisfait de lui pour le moment alors qu’il a marqué 5 buts en 5 apparitions en L1.

Longoria déclare sa flamme au joueur

Pablo Longoria se frotte déjà les mains, lui qui s’est confié à Relevo il y a une dizaine de jours lors d’un summit au Portugal. « Pour nous, c’est un joueur qui fait la différence au niveau technique. Son comportement est excellent depuis son arrivée à Marseille. Il s’est très bien adapté et le résultat et l’impact qu’il a eu pour nous au cours des trois premières journées de championnat a été énorme.» Concernant l’attitude du joueur, l’Espagnol a été très clair : «tout ce qu’ils m’ont dit sur lui à Getafe est la réalité que je vois au quotidien (…) Nous avions toutes les informations dont nous avions besoin et je pense que nous avons pu prendre la bonne décision.»

Il poursuit : «son arrivée a été très rapide lorsque nous en avons parlé avec l’entraîneur. Il le connaissait déjà et tout s’est passé très vite, même s’il y a évidemment eu des débats. Nous avons beaucoup cru en son talent et nous sommes très heureux de ce qu’il est. Ce qu’il fait déjà avec nous, son comportement est fantastique et nous sommes très fiers de l’avoir parmi nous à Marseille.» L’international anglais fait donc bonne impression sur et en dehors des terrains à Marseille.