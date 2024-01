Zinedine Zidane a refusé le Brésil d’après Christophe Dugarry

Carlo Ancelotti fraîchement prolongé au Real Madrid, qui prendra alors la tête du Brésil ? À l’évidence, ce ne sera pas non plus Zinedine Zidane. Ancien coéquipier et ami de longue date du Ballon d’Or 1998, Christophe Dugarry s’est exprimé sur la possibilité de voir Zizou rejoindre le Brésil, précisant qu’il avait déjà gentiment repoussé les approches de la CBF (la Confédération brésilienne de football).

«Il y a réfléchi parce qu’il réfléchit à toutes les propositions qui lui sont faites. Il a le respect pour tous les gens qui le sollicitent. Après, il faut être pragmatique. Zidane était clairement le premier choix du Brésil, a avancé Dugarry dans Rothen s’enflamme de RMC (…) Je pense que Zizou a été sollicité, il leur a donné gentiment sa réponse. Ils ont ensuite cherché un numéro 2 et un numéro 3. J’aurais aimé voir Zidane avec le Brésil. Je pense que les Français ne le lui en n’auraient pas tenu rigueur. Après, ce n’est pas son choix. » On commence en tout cas à s’impatienter pour le retour de Zizou sur un banc…