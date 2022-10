Crampons PUMA : la nouvelle Ultra Ultimate Dazzle est là

PUMA a lancé sa nouvelle paire de crampons, l'Ultra Ultimate Dazzle, dans son Teaser Pack.

L'Ultra fait peau neuve. Ce vendredi, PUMA a dévoilé au grand jour un nouveau coloris pour son Ultra avec l'Ultimate Dazzle. Une nouvelle paire lancée dans le cadre de la sortie du Teaser Pack de l'équipementier allemand.

La suite après cette publicité

Un modèle osé, très travaillé

Le moins que l'on puisse dire, c'est que PUMA a mis le paquet pour ces chaussures de foot. Visuellement, au premier abord, cette nouvelle Ultra, parée de vert fluo sur fond noir et blanc, peut paraître assez chargée. En y regardant de plus près, on s'aperçoit de tout le travail des détails, qui fait clairement la différence.

Des lacets vert et noir, un fond zébré orné de nombreuses touches de fluo et même d'une pincée de violet : le rendu visuel, bien que très osé, a de quoi régaler les amoureux de l'originalité.

Une paire toujours aussi légère

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, rien de spécial à signaler, ou plutôt rien de bien nouveau. Les technologies ULTRAWEAVE et PWRPRINT sont, par exemple, bien évidemment présentes pour garantir une légèreté agréable dans la durée.