L’OGC Nice accélère pour son latéral gauche

« Le recrutement n’est pas encore terminé, on espère encore signer 2-3 joueurs, mais on ne va pas prendre pour prendre. Ce n’est un secret pour personne, le dossier du latéral gauche est la priorité. Pour l’instant, nous n’avons que Melvin Bard et le jeune Ayoub Amraoui, il est donc nécessaire de renforcer ce poste », disait Florent Ghisolfi lors du dernier point presse, en marge de la présentation de Morgan Sanson et Jérémie Boga.

Melvin Bard n’est plus forcément considéré comme un titulaire en puissance, et de la concurrence est espérée depuis plusieurs mois à ce poste. Selon nos informations, la priorité se nomme toujours Rayan Aït-Nouri, comme nous vous l’avions expliqué il y a deux semaines. Mais, si le joueur est ouvert à l’opportunité niçoise, le dossier reste complexe.

L’option Quentin Merlin étudiée

Le directeur sportif Florent Ghisolfi reste donc ouvert à d’autres options. Par exemple, on y trouve Quentin Merlin, le latéral gauche du FC Nantes, prolongé en avril dernier. L’OL avait également coché son nom. Selon nos informations, le Gym a entamé des discussions avec Nantes quant à la faisabilité de l’opération.

Enfin, troisième nom, celui de Luca Pellegrini. L’Italien de 24 ans enchaîne les prêts ces dernières années. Il est toujours pisté par Nice, mais ce dossier apparaît moins avancé que les deux autres. Reste désormais à savoir lequel atterrira sur la Côte d’Azur.