Nice repart à l’offensive pour Rayan Ait-Nouri

La suite après cette publicité

Depuis son arrivée à Nice à l’automne dernier, Florent Ghisolfi a rapidement identifié que le poste de latéral gauche était celui qui méritait du renfort à l’instar de son secteur offensif et défensif. Si le Gym a recruté cet hiver le redoutable attaquant nigérian Terem Moffi (Lorient) et le roc défensif burundais Youssouf Ndayishimiye (İstanbul Başakşehir), le directeur sportif niçois n’a pas réussi à trouver le renfort idoine sur le côté gauche de la défense, celui qui devra concurrencer voire mettre sur le banc un Melvin Bard par moment trop limité.

Cet hiver pourtant, l’homme fort du mercato du club azuréen a multiplié les prises de contact et a songé à Rayan Ait-Nouri sans pouvoir concrétiser l’opération. Sept mois plus tard, la piste menant à l’international algérien de Wolverhampton est toujours réelle et apparaît tout à fait sérieuse comme révélée par le 10 Sport et que nous sommes en mesure de vous confirmer. Il faut dire que l’international algérien a tout de la recrue idéale pour Nice.

À lire

Nice : Aaron Ramsey ciblé par l’Arabie saoudite

Nice relance la piste Aït Nouri

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération au poste de latéral gauche, le natif de Montreuil qui s’était révélé très jeune au SCO d’Angers s’est un peu perdu en Angleterre chez les Wolves. Avec un temps de jeu relativement faible, le Fennec n’a pas que trop rarement fait étalage de ses qualités techniques, de rapidité et de débordement. Avec seulement 6 apparitions en Premier League depuis la fin du mercato d’hiver, l’heure est sans doute venue pour Ait-Nouri de lancer enfin sa carrière.

La suite après cette publicité

Et quoi de mieux que de le faire dans le très propice environnement de l’OGC Nice ? Le joueur est quant à lui très ouvert à cette opportunité. Si de son côté, Florent Ghisolfi multiplie les pistes à gauche comme il en a l’habitude (Fodé Ballo Touré notamment), l’option Rayan Ait-Nouri est considérée comme très sérieuse et des discussions ont eu lieu entre les différentes parties ces dernières heures. Reste à savoir si Nice parviendra à boucler ce joli dossier et sous quelles conditions. Sur le papier, il s’agirait à n’en point donner qu’un joli coup sur le mercato. Mais attention, Nice n’est pas seul sur le dossier puisque le nom du joueur, qui ambitionne d’avoir un rôle plus important en équipe d’Algérie, est également revenu avec insistance du côté du club phocéen ces dernières semaines.