Juventus : Randal Kolo Muani répond à Giuntoli

Avec déjà 5 buts lors de ses 3 premiers matchs, Randal Kolo Muani n’a pas mis longtemps à faire taire les débats à la Juventus. S’il n’a pas trouvé le chemin des filets en Ligue des Champions contre le PSV, à l’occasion de sa 4e sortie avec la Vieille Dame, l’attaquant a de nouveau donné satisfaction. Le directeur sportif turinois, Cristiano Giuntoli, a même déjà évoqué la suite. «La relation avec le PSG est très bonne. (…) Il y a la volonté de continuer ensemble et l’accord que nous avons passé avec eux nous amènera à rediscuter cet été pour parler de lui.»

La suite après cette publicité

Rappelons-le, l’international français n’est que prêté de manière payante par le PSG. Il s’agira de renouer des négociations en fin de saison entre les deux clubs. «Je suis très content du club, cela signifie que j’ai fait bonne impression, répond Kolo Muani dans un entretien à Sky Sport Italia. Je suis très heureux d’avoir retrouvé le sourire et ça me pousse à travailler encore plus dur. Pour l’instant, l’avenir ne m’inquiète pas. Je profite simplement du moment présent et j’espère pouvoir faire encore plus.» Dès ce week-end lors de la réception de l’Inter.