Mercato PSG : le Bayern Munich en passe de refermer la piste Nordi Mukiele !

Fin de piste ou simple coup de pression ? Une chose est sûre, la possible arrivée de Nordi Mukiele au Bayern Munich est plus que jamais compromise à en croire les dernières informations relayées par la presse allemande, ce jeudi soir. En effet, si nous vous confirmions l’intérêt des Bavarois pour le latéral parisien, la piste semble être sur le point de se refermer. Tout du moins, l’actuel deuxième de Bundesliga serait en passe de s’offrir Sacha Boey, actuellement sous les couleurs de Galatasaray.

Sous contrat jusqu’en juin 2025 et performant avec la formation turque depuis son arrivée, l’ancien joueur du Stade Rennais était ainsi dans la short-list des dirigeants munichois. Auteur de 2 buts en 31 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le natif de Montreuil devrait même être l’heureux élu. En effet, si les Bavarois n’ont jamais caché leur intérêt pour Nordi Mukiele ou encore Kieran Trippier, aujourd’hui à Newcastle, le profil du droitier d’1m78 semble avoir définitivement convaincu les champions d’Allemagne en titre. À ce titre, Bild affirme que Boey pourrait décoller, ce vendredi, vers Munich pour passer sa visite médicale avant de s’engager avec l’écurie bavaroise !

Une information de taille après les récentes déclarations du directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, qui avait de son côté confirmé que le sujet Kieran Trippier était terminé. «Nous ne faisons que ce dont nous sommes convaincus à 100%». De son côté, Erden Timur, vice-président de Galatasaray, s’était lui fendu d’une sortie médiatique sans équivoque après les premiers montants évoqués au sujet de Boey. «Nous ne vendrons pas Boey pour les chiffres mentionnés dans les médias», assurait le dirigeant turque quelques heures après une première offre du Bayern Munich estimée à 15 millions d’euros.

Alors que l’ex-joueur du DFCO a d’ores et déjà donné son accord et s’est entendu sur les conditions salariales pour rejoindre le Bayern, le média allemand - confirmant les informations de Fabrizio Romano - précise que le club stambouliote n’attend pas moins de 20 millions d’euros pour céder son protégé. Si les pourparlers se poursuivent actuellement entre les différentes parties et que le Bayern Munich trouve un accord avec Galatasaray, Sacha Boey devrait donc rapidement s’envoler outre-Rhin. Reste désormais à savoir si l’arrivée du latéral de 23 ans referme définitivement la piste Nordi Mukiele. La tendance semble, quoi qu’il en soit, aller en ce sens…