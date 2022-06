Les détails pharaoniques de l'offre du Real Madrid pour Aurélien Tchouaméni

«On en a parlé. Nos discussions resteront top secrètes mais c’est quelqu’un que j’ai rencontré en sélection, une bonne personne et j’espère qu’il viendra.» Ce matin, Eduardo Camavinga révélait sans trop de surprises son espoir de voir Aurélien Tchouaméni rejoindre le Real Madrid. Et chaque jour qui passe pousse un peu plus le milieu de terrain international tricolore vers la capitale espagnole.

La suite après cette publicité

Comme nous vous le révélions en début de semaine, la Casa Blanca touchait alors au but et un accord était sur le point d'être trouvé avec l'AS Monaco pour le transfert du joueur de 22 ans. Après une première offre de 80 M€ bonus compris, le Real Madrid dégainait une seconde offre qui se rapprochait beaucoup plus des exigences monégasques, à savoir 100 M€.

Une opération qui va dépasser les 100 M€ !

Aujourd'hui on connaît un peu plus les détails de l'opération même si en Espagne, on ne souhaite visiblement pas évoquer ces montants-là. Le Real Madrid a effectué une offre écrite s'engageant sur un montant de 80 M€ + 10 M€ de bonus facilement atteignables + une somme correspondant à la taxe sur la plus-value réalisée par l'ASM sur le transfert de Tchouaméni. Pour rappel, la Principauté de Monaco étant considérée par l'Espagne comme un paradis fiscal, le fisc espagnol réclame, du fait de ce statut particulier, 19% de taxe sur toute plus-value réalisée par le club de la Principauté sur la vente d'un joueur en Espagne.

De quoi dépasser les 100 M€ d'indemnités transfert bonus compris. Oui, mais voilà, selon une source espagnole, cela ne suffit toujours pas à satisfaire la direction du troisième du dernier championnat de Ligue 1 qui réclame de nouveaux bonus au club Merengue. Pas de quoi faire trembler le Real Madrid qui reste confiant quant à la finalisation du transfert. Une chose est sûre, à ce prix-là, Liverpool est hors course tandis que le PSG n'a pas vraiment passé la seconde dans ce dossier. Mieux, mis à part un coup de téléphone il y a quelque temps de Nasser Al-Khelaifi à Monaco, aucune offre ferme n'a été soumise par le PSG qui a bien d'autres dossiers à gérer que celui-ci, à commencer par la nomination de Luis Campos et celle d'un possible successeur à Mauricio Pochettino.