L’Inter présente son nouveau logo !

C’était attendu depuis quelques semaines maintenant, c’est désormais officiel. L’Inter Milan a officialisé son nouveau logo. Pour marquer le lien important avec la ville de Milan et avoir un meilleur développement à travers le monde, les dirigeants avaient décidé de « reconstruire » le logo du club.

Les lettres I et M sont beaucoup plus mises en avant dans le nouveau logo. Une volonté du club qui voulait mettre fin à l’appellation « Internazionale » pour s’orienter plutôt vers le nom « Inter Milano » qui est forcément beaucoup plus connoté « Milan » et donc associé à la ville.