Chelsea : Frank Lampard soutient toujours Kepa

Un choc de Premier League qui n'aura tenu qu'une mi-temps. À égalité avant la pause et l'expulsion d'Andreas Christensen, les Blues tenaient le bon bout pour tenter de renverser le champion sortant, Liverpool. Mais à 10 contre 11 pendant 45 minutes, ils ont craqué face au doublé de Sadio Mané. Coupable d'une grossière erreur sur le deuxième but, Kepa Arrizabalaga inquiète de plus en plus, lui qui a déjà été vivement critiqué la saison dernière.

Frank Lampard, après avoir privilégié Willy Caballero à la fin du dernier exercice, lui a pourtant redonné le poste de gardien des cages de Chelsea. Et après cette boulette, le coach des pensionnaires de Stamford Bridge a continué à soutenir l'Espagnol : « c'était une erreur évidente qui nous a coûté cher. Ces détails changent le jeu à ce niveau de compétition. Nous devons continuer à travailler, Kepa doit continuer à travailler. Il doit avoir du soutien autour de lui, c'est très clair, en particulier de ma part ».