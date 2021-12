PSG : le conseil de Carlos Bianchi à Lionel Messi et Kylian Mbappé

Impliqué sur plus de 80% des buts du Paris Saint-Germain depuis le mois d'octobre (21 sur 24), le duo Lionel Messi-Kylian Mbappé participe au bon début de saison parisien en terme de résultats, leader de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une connexion qui pourrait encore plus s'améliorer selon l'ancien attaquant du PSG Carlos Bianchi.

Interrogé par l'Equipe, l'ex-international argentin considèrera que le progrès de ce lien se fera par la lecture du jeu : «ils sont différents, mais c’est mieux ainsi car chacun apporte ses qualités à l’autre. Ce qu’il leur faut, ce n’est pas de changer leur jeu, c’est de se trouver dans les bonnes zones», a-t-il expliqué dans les colonnes du quotidien sportif.