Vidéo : le triste Liverpool-Manchester United déçoit sur X !

Choc de cette 17e journée de Premier League, les Reds de Liverpool recevaient les Red Devils de Manchester United ce dimanche. Un seul objectif pour les hommes de ten Hag : remonter la pente après la dure élimination en Europe. Même si l’affiche du match faisait rêver, les acteurs de ce match ont marché au ralenti et se sont quittés dos à dos sur un score nul et vierge. Une contre-performance pour les Reds qui perdent la première du classement en Premier League. Les supporters des deux clubs anglais n’ont pas apprécié et se sont fait entendre sur les réseaux sociaux.

