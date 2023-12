PSG : c’est du sérieux pour Allen Obando !

Plus tôt cette semaine, quelques médias latinoaméricains évoquaient un intérêt du Paris Saint-Germain pour un certain Allen Obando. Joueur du Barcelona SC et considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du continent, le buteur de 17 ans, auteur d’une belle Coupe du Monde U17 et d’une exceptionnelle Copa America U17 avec sa sélection, serait convoité par plusieurs écuries européennes, dont le club de la capitale française donc. Ce jeudi, de nouvelles informations ont été publiées à son sujet.

DSports, branche sportive du géant des médias sudaméricains Direct TV, confirme ainsi l’intérêt du Paris Saint-Germain pour l’Equatorien. La direction francilienne est très intéressée par son profil. Luis Campos aurait même déjà eu des discussions avec ses homologues équatoriens au sujet d’un potentiel transfert de la pépite.

Un prix abordable

Une prise de renseignements pendant laquelle le prix du principal concerné aurait été fixé : 12 millions d’euros. Un prix relativement abordable, et le PSG songe donc sérieusement à passer à l’offensive et conclure l’arrivée du joueur, qui devrait bientôt débuter avec l’équipe A de son pays. Seulement, les Parisiens vont devoir faire vite, puisque d’autres clubs sont sur le coup. C’est le cas de l’AS Monaco en Ligue 1, du Borussia Dortmund en Bundesliga, mais aussi du City Football Group, toujours à l’affût des meilleurs jeunes aux quatre coins de la planète.

Il faut dire qu’en ce moment, Luis Campos donne l’impression de vouloir préparer l’avenir et de s’emparer des meilleurs jeunes avant que ces derniers de terminent chez un concurrent. D’où les opérations Gabriel Moscardo (18 ans) et Lucas Beraldo (20 ans). Comme révélé dans nos colonnes, les deux Brésiliens devraient rejoindre le PSG dans les heures à venir. Il y a donc volonté d’entamer une politique assez agressive de recrutement de pépites, un peu à l’image de ce qu’a fait le Real Madrid, et éventuellement en profiter pour faire de l’achat-revente dans le cas où ces jeunes n’aient pas leur place à Paris. On espère que les Parisiens connaîtront la même réussite que le Real Madrid avec Vinicius Junior ou Fede Valverde !