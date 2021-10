AS Rome : José Mourinho veut faire du ménage dans son effectif

Arrivé cet été sur le banc de l'AS Rome, l'entraîneur portugais José Mourinho n'avait pas fait de grand ménage dans l'effectif giallorosso. Néanmoins, il n'est jamais trop tard pour le Special One pour se débarrasser de ses indésirables, et ce dès le prochain mercato hivernal. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, cinq joueurs ne seraient pas dans ses plans et ne devraient pas finir la saison dans la capitale italienne.

Dans une liste dévoilée dans son édition du jour, le quotidien sportif italien y ajoute également les raisons pour lesquelles ils ne seront pas conservés : Bryan Reynolds (prêté par le FC Dallas, «pas assez offensif»), Marash Kumbulla («une condition physique trop juste»), Amadou Diawara («n'arrivera pas à atteindre le niveau nécessaire»), Gonzalo Villar («Mou veut un regista plus physique») et Borja Mayoral («n'est pas assez rapide et puissant»). Mou et Tiago Pinto vont avoir du boulot en janvier...