Les supporters de Naples exigent déjà le départ de Rudi Garcia, Old Trafford réclame le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United

Rudi Garcia sous pression

Des critiques de plus en plus rudes à l’égard de Rudi Garcia. Après le match nul obtenu sur la pelouse du Genoa, les choix du coach français sont de nouveau remis en question. Les prestations des Napolitains depuis le début de saison ne sont pas appréciées par les supporters du club. Sur les réseaux sociaux, ils n’ont pas perdu de temps et ont lancé le hashtag #GarciaOut , pour manifester leur désir de retrouver un jeu plus offensif. Le technicien est déjà mis sous pression et ses choix tactiques pour la Ligue des Champions vont être scrutés attentivement.

La crise à Manchester United

Balayé (1-3) par Brighton à Old Trafford, les Red Devils ne font pas du tout le plein de confiance avant de se retrouver, mercredi prochain, sur la pelouse du Bayern Munich pour la première journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Malgré tout, pour le coach néerlandais, il n’y a «pas de crise» comme il l’a expliqué en conférence de presse. Les mancuniens ont pris une leçon pour The Times. Les supporters de MU ont fait le spectacle en tribune et ont montré leur mécontentement, d’abord en sifflant Hojlund et Anthony Martial, mais surtout en célébrant le nom de Cristiano Ronaldo, qui a quitté Manchester United après un conflit avec Erik ten Hag. Les chants «Viva Ronaldo» ont fait résonner Old Trafford à de nombreuses reprises. Une manière douce de faire passer un message : il faut du changement.

Début canon pour Joao Felix

Le Portugais fait la Une de tous les journaux catalans ce dimanche. Contre le Betis, il a disputé son premier match devant ses nouveaux supporters, faisant ses débuts en tant que titulaire sous le maillot Blaugrana. Et la soirée était plus que parfaite pour lui. Joao Félix a ouvert son compteur but à la 25ème minute pour finalement remporter ce choc sur le score de 5 buts à 0. C’est «Joao Phénix» titre le quotidien Mundo Deportivo qui espère que l’attaquant va poursuivre ses efforts. Pour Sport, c’est clairement lui l’instigateur de la manita barcelonaise avec Joao Cancelo, également en forme. Avec cette large victoire, le Barça prend, quoi qu’il en soit, provisoirement la tête de la Liga et fait le plein de confiance avant de retrouver la Coupe d’Europe.