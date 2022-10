OM - Sporting CP : les notes du match

La suite après cette publicité

Il fallait absolument gagner pour conserver des chances d'obtenir un ticket pour les huitièmes. Après avoir perdu ses deux premières rencontres de poules, l'OM accueillait le Sporting au Vélodrome. Un duel face aux Lisboètes, qui eux ont remporté leurs deux premiers matchs dans ce groupe D. Suite à un retard d'environ 20 minutes - le Sporting étant arrivé en retard à cause des embouteillages dans la ville - ça démarrait bien mal pour les hommes d'Igor Tudor. Après une minute de jeu seulement, Francisco Trincão faisait déjà trembler les filets dans un Vélodrome à huis clos (0-1, 1ere). Une frappasse qui a trompé Pau Lopez, après un duel avec Jordan Veretout.

La rencontre était plutôt animée, avec une nouvelle opportunité pour l'ancien du Barça (4e), puis, une réponse d'Harit (5e). Le portier phocéen était ensuite décisif, remportant son duel avec Pedro Gonçalves et empêchant le deuxième but lisboète (9e). Heureusement, les Marseillais allaient vite se refaire. Et en quelques minutes seulement. D'abord, via un but d'Alexis Sanchez, qui a profité d'une grosse erreur d'Antonio Adan, contrant le portier espagnol du Sporting et expédiant ainsi le cuir au fond (1-1, 14e). Dans la foulée, le Chilien marquait encore, mais c'était refusé à cause d'un hors-jeu. Ce n'était en revanche pas le cas pour Harit. Sur un bon centre de Jonathan Clauss, le Marocain jaillissait et trompait l'ancien portier du Real Madrid d'une tête bien assurée (2-1, 17e).

Adan a plombé le Sporting CP

La disasterclass du gardien du Sporting se poursuivait, mais elle n'allait plus durer bien longtemps. À la 23e minute, il effectuait une sortie hasardeuse et touchait le cuir de la main devant Tavares. L'arbitre ne tremblait pas et sortait le rouge. Scénario catastrophe pour les Portugais qui avaient si bien démarré, et l'OM était sans pitié. Sur un corner botté par Cengiz Ünder, Leonardo Balerdi battait ses vis-à-vis et plaçait une belle tête pour signer le troisième (3-1, 28e). Toutes les nouvelles n'étaient cependant pas bonnes pour l'OM, puisque peu après la demi-heure de jeu, Jonathan Clauss, blessé, devait laisser sa place à Kaboré.

Derrière, le rythme diminuait, forcément, même si Balerdi était proche du doublé avant la pause. Au retour des vestiaires, l'OM gérait bien, dominant le jeu sans se faire peur, et conservant le cuir dans la moitié rivale. Sans pour autant être spécialement dangereux. En toute fin de partie, les Phocéens mettaient tout de même un petit coup d'accélérateur et après cette frappe de Sanchez sortie par le portier rival, Mbemba crochetait un défenseur puis envoyait le ballon au fond (4-1, 84e). Sanchez pouvait même signer le cinquième dans la foulée, mais l'ancien du Barça n'a pas cadré. Une belle victoire qui permet donc aux Marseillais d'y croire à nouveau !

Homme du match : Harit (7,5) : à l’instar d’Ünder, il a profité de la mise sur le banc de Payet et de Gerson pour débuter le match. Un choix rapidement payant. Très vite, le Marocain a affiché une très bonne entente avec Alexis Sanchez. Une bonne combinaison avec le Chilien lui a offert sa première occasion, bien arrêtée par Adan (5e). Même scénario à la 16e minute, toujours sans réussite. La récompense viendra 60 secondes plus tard. Auteur du 2-1 d’une belle tête sur un centre de Clauss (17e) puis passeur décisif pour Balerdi sur corner (28e), il a été le dynamiteur phocéen avec Sanchez. Remplacé par Gerson (77e).

Revivez le film du match

Olympique de Marseille

Lopez (5,5) : l’Espagnol a vécu un début de match terrible, impuissant sur la frappe enroulée du gauche imparable de Trincão (1e). Pas aidé par un mauvais début de match de sa défense, il arrête tout de même une balle de break face à Pote (9e). Ensuite, il n’a presque rien eu à faire.

Mbemba (6,5) : de retour en Ligue des Champions après son expulsion contre Tottenham, le Congolais a été le leader d’une défense mise à mal d’entrée de jeu, mais qui a été plus sereine par la suite. Au fil des minutes, il a profité de la supériorité numérique de l’OM pour se montrer très offensif avec beaucoup de montées pour trouver des décalages. Il a fini par marquer son petit but en toute fin de match (85e). Une belle revanche après sa sortie londonienne amère.

Balerdi (6) : d’entrée de match, face à Trincão, il lâche le marquage du Portugais sur l’ouverture du score (1e). Une faute grossière. Heureusement pour lui, il se rattrape à la 27e minute en inscrivant le but du break pour l’OM sur un caviar d’Harit sur corner.

Bailly (5) : l’Ivoirien a vécu un enfer contre Edwards, tout comme Balerdi. Mais la sortie forcée de l’Anglais en première période, lui a apporté un sacré répit. Nettement moins mis en danger, il a vécu un match plus tranquille, mais sans se distinguer pour autant. Remplacé par Gigot (77e) .

Clauss (5,5) : étincelant contre Angers, le piston droit phocéen a vécu une soirée contrastée. Passeur décisif sur Harit (17e), il a dû sortir sur blessure un quart d’heure plus tard. Remplacé par Kaboré (32e, noté 5) .

Guendouzi (6,5) : impliqué sur le deuxième but marseillais après une relance plus qu’hasardeuse d’Adan (17e), il a été très précieux dans son rôle de récupérateur. Omniprésent dans le pressing marseillais, il a remonté un bon nombre de ballons. Avec une telle activité dans l’entrejeu, l’ex-Gunner a été indispensable.

Veretout (5) : à l’instar de Balerdi, son marquage sur l’ouverture du score de Trincão laisse à désirer (1e). Pour le reste, il ne s’est pas spécialement distingué à part un carton jaune en fin de première période. Remplacé par Rongier (62e) .

Tavares (6) : pris dans son dos dès la première combinaison lisboète, il a assisté impuissant à l’ouverture du score portugaise (1e). Positionné très haut et donc ciblé par les combinaisons adverses pour le mettre hors de position, le Portugais a retrouvé des couleurs grâce à Adan. Sa tête provoque la main du gardien espagnol du SCP en dehors de sa surface et son expulsion (23e). Soulagé par la sortie d’Edwards après l’expulsion d’Adan, il a pu monter plus souvent pour distiller des centres, même s’il a parfois manqué de lucidité dans son jeu collectif avec Harit et Sanchez.

Ünder (6) : titularisé en Ligue des Champions pour la première fois de la saison, le Turc a été privilégié à Gerson et à Payet par Tudor pour ses qualités de joueur fougueux. On n’a pas été déçu. Il a multiplié les appels et a surtout été précieux sur coup franc, exercice dans lequel il a souvent forcé Israel à sortir le grand jeu. Remplacé par Gueye (62e) .

Sanchez (7) : il a été très mobile, multipliant les appels et les phases de pressing. Une activité de tous les instants récompensée à la 14e minute lorsqu’il a égalisé en contrant un dégagement d’Adan. Leader de la rébellion marseillaise après l’égalisation, il a poussé ses partenaires à venir chercher très haut les Lisboètes, provoquant ainsi les erreurs d’Adan. Seul petit bémol : malgré de nombreux appels, il n’a pas souvent été servi dans les meilleures conditions. Sa frappe contrée par Israel amène le but du 4-1 par Mbemba (85e) mais il rate l'immanquable juste après (86e). Un match plein pas récompensé à sa juste valeur malgré son but.

Sporting CP