Vidéo : la disasterclass d'Adán fait halluciner la Twittosphère

Le pire match de sa carrière. Capitaine et joueur le plus expérimenté du Sporting, le portier Adán a livré 23 minutes catastrophiques face à l'Olympique de Marseille. Deux erreurs de relance qui ont permis au club phocéen de revenir au score, alors que le club portugais avait ouvert le score dès la 1ère minute de jeu. Et pour couronner sa disasterclass, le gardien de 35 ans a été expulsé après une sortie hasardeuse. Une prestation cauchemardesque qui a régalé la Twittosphère.