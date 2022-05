PSG : Kylian Mbappé insulté par des supporters du Real Madrid

La suite après cette publicité

Un choix qui passe mal. Voilà comment la prolongation de trois ans de Kylian Mbappé au PSG est perçue en Espagne, et plus particulièrement par les supporters du Real Madrid, où le Bondynois était attendu de pied ferme. La colère des Merengues, qui se ressent déjà notamment à travers les réseaux sociaux, s'est une nouvelle fois manifestée ce samedi, à Paris, terre d'accueil de la finale de la Ligue des champions (21h) entre le Real et Liverpool.

Comme le relate RMC Sport, des chants anti-Mbappé, constitués d'insultes envers le Français (Mbappé, hijo de pu**), ont été entonnés par des dizaines de fans madrilènes dans la fan zone installée à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Du côté du Trocadéro, un supporter a carrément été photographié avec un maillot du Real floqué Mbappé et d'un doigt d'honneur en dessous. Ambiance.

