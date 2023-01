Classement des clubs utilisant le plus de joueurs formés à la maison : l’OL dans le top 5 , l’OM mauvais élève

Le 24 octobre dernier, l’Observatoire du football CIES de Neuchâtel a publié sa traditionnelle lettre hebdomadaire. Celle-ci était consacrée aux meilleurs clubs formateurs en Europe. Un premier classement a permis d’établir que l’Ajax Amsterdam était l’écurie qui avait formé le plus de footballeurs actifs dans 31 premières divisions d’associations membres de l’UEFA. Le Paris Saint-Germain, onzième, et l’Olympique Lyonnais, douzième, étaient plutôt bien classés. Les deux clubs tricolores étaient bien mieux positionnés dans le classement regroupant les joueurs évoluant dans un club du big-5 en Europe (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie).

En effet, Lyon était 3e et le PSG, 4e. Près de trois mois plus tard, l’Observatoire du football CIES a publié une nouvelle étude consacrée «au pourcentage de minutes disputées par les joueurs formés au club, à savoir présents pendant au moins trois ans entre les saisons de leur 15ème et 21ème anniversaire.» Et c’est le MŠK Žilina qui arrive en tête du classement concernant les 27 ligues européennes pour la saison 2022-23 (matches joués jusqu’au 16 janvier). En effet, les Slovaques ont utilisé 16 joueurs formés au club durant cette période. Ils ont disputé 73,3% des minutes jouées cette année.

L’OL parmi les meilleurs en Europe, l’OM en bas du classement

Derrière, on retrouve le Dynamo Kiev (73,1%, 17 joueurs utilisés) et l’Athletic Bilbao (56,5%, 13 joueurs). Vient ensuite en quatrième position le Shakhtar Donetsk (56,2%, 14 joueurs). Enfin, l’OL arrive à la 5e place avec 11 joueurs utilisés (52,1%), soit plus de la moitié du temps de jeu de la saison. Si on s’intéresse uniquement au classement des écuries du big-5 en Europe, Bilbao arrive en tête devant l’OL. La Real Sociedad (40,1%, 17 joueurs), Montpellier (39,6%, 9 joueurs) et Fribourg (30,9%, 7 joueurs) figurent dans le top 5. Ces clubs font mieux que le FC Barcelone, 8e (28,2%, 6 joueurs) et le Real Madrid (24,6%, 6 joueurs) qui sont pourtant des clubs réputés pour leur centre de formation.

Le PSG arrive loin derrière d’autres clubs français et européens (68e position dans le big-5, 4,5%, 4 joueurs). Mais les Franciliens font bien mieux que l’Olympique de Marseille, qui figure en dernière position avec plusieurs clubs dont l’Union Berlin, la Salernitana, l’Udinese, Lecce, Bologne, Brentford, Cremonese, Cadiz, Almeria et Getafe. Selon le CIES, les Phocéens n’ont utilisé aucun joueur formé à la maison (0% de temps de jeu). Un problème qu’a identifié Pablo Longoria, qui a récemment expliqué qu’il voulait compter sur plus de talents made in OM dans l’effectif pro.