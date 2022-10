L'OL et le PSG dans le top 5 des meilleurs clubs formateurs d'Europe !

Les fournisseurs officiels de talents. Ce sont eux que l'Observatoire du football du Centre International d'Etude du Sport (CIES) a décidé de mettre en avant ce lundi dans sa 394e lettre hebdomadaire. Dans cette nouvelle étude, il a ainsi établi «les classements des équipes ayant formé le plus de footballeurs actifs dans 31 premières divisions d’associations membres de l’UEFA, ainsi que, respectivement, dans le big-5». Il est toutefois précisé que «les clubs formateurs sont ceux où les joueurs ont évolué pendant au moins trois ans entre les saisons de leur 15ème et 21ème anniversaire» et que «les 31 ligues couvertes correspondent à celles disponibles dans l’Atlas démographique».

Concernant ce classement qui a donc pris en compte les 31 championnats, l'Ajax Amsterdam arrive en tête avec 85 joueurs formés au club, dont 8 dans ses rangs cette saison. Les Néerlandais devancent Benfica (73 joueurs) et le Dynamo Kiev (72 joueurs), qui compte sur 17 éléments issus de la formation dans son équipe première cette année (seul Krasnodar fait mieux avec 18 joueurs formés sans sa propre équipe cette saison). Viennent ensuite le Dinamo Zagreb (69 joueurs), le Shakhtar Donetsk (64 joueurs), le SK Partizan (63 joueurs), le Real Madrid (60 joueurs), l'Etoile Rouge de Belgrade (60 joueurs), le FC Barcelone (59 joueurs) et le Sporting CP (58 joueurs).

L'OL et le PSG dans le top 5 du big-5

Le Paris Saint-Germain (56 joueurs formés, 11e) et l'Olympique Lyonnais (50 joueurs, 12e) échouent au pied du top 10. Mais les deux écuries françaises sont bien mieux positionnées dans le classement concernant seulement les joueurs évoluant dans un club du big-5 en Europe (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie). Ainsi, le Real Madrid est en tête avec 43 joueurs formés au sein de la Casa Blanca, dont 5 évoluent dans le groupe de Carlo Ancelotti cette saison. Vient ensuite le FC Barcelone avec 38 joueurs, dont 8 sont des purs produits de la Masia. Sur la troisième marche du podium, on retrouve l'OL avec 34 joueurs issus de l'académie, dont 12 sont encore au club.

C'est certainement pour cette raison que les Gones devancent le PSG, quatrième avec également 34 joueurs formés au club qui évoluent dans l'une des cinq grandes ligues européennes (3 au club). Toutefois, Paris a une meilleure moyenne d'âge (22,9) que l'OL (25,4). Enfin, Manchester United (28 joueurs) complète le top 5 du big-5. À noter que le Stade Rennais (23 joueurs formés) et l'AS Monaco (22 joueurs) se classent en 13e et 14e position. La Ligue 1 est donc plutôt bien représentée, elle qui s'est autoproclamée la Ligue des Talents.

Les classements complets sont à retrouver ici.