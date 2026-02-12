Coupe du Roi : l’Atlético de Madrid humilie le FC Barcelone

Vainqueur de la dernière Coupe du Roi, le FC Barcelone défiait l’Atlético de Madrid, ce jeudi soir, dans le cadre des demi-finales aller de la compétition. Privés de Rashford, Pedri ou encore Gavi, les Culers - qui restaient sur six succès d’affilée toutes compétitions confondues - s’organisaient en 4-3-3 avec un trio d’attaque composé de Lamine Yamal, Olmo et Torres. En face, les Colchoneros se présentaient, eux, en 4-4-2 avec leur nouvelle recrue Lookman et un duo offensif formé par Griezmann et Alvarez. Une affiche au sommet, souvent spectaculaire, qui ne tardait pas à s’animer. À la réception d’une belle remise de Griezmann, Simeone enchaînait mais Garcia se montrait déjà impérial (3e).

Une première mi-temps cauchemardesque

Acculé, le Barça craquait logiquement dans la foulée. Sur une passe en retrait d’Eric Garcia, le portier catalan ratait son contrôle et laissait le ballon filer dans le but. Une terrible erreur qui permettait à Lookman et ses coéquipiers de prendre les devants (1-0, 7e). Sonné, le Barça sombrait un peu plus dans la foulée. Trouvé après un joli renversement de jeu, Griezmann brillait encore en envoyant une belle frappe dans le petit filet opposé des Blaugranas (2-0, 14e). En plein cauchemar, le tenant du titre tentait bien de réagir mais manquait de réussite, à l’image de Lopez qui voyait sa reprise heurter la barre de Musso (20e). Malgré cette timide réaction, les visiteurs subissaient face aux pensionnaires du Riyadh Air Metropolitano.

Décisif sur une volée de Griezmann (23e), Garcia remerciait ensuite Koundé, auteur d’un superbe sauvetage sur sa ligne pour éviter le but du 3 à 0 (25e). Peu après la demi-heure de jeu, Grizou, dans tous les bons coups, manquait encore le break en envoyant sa frappe juste au-dessus du but catalan (31e). Totalement dépassé malgré une possession de balle favorable, le Barça n’était pas au bout de ses peines… Après une nouvelle accélération de Simeone, Alvarez était servi et décalait pour Lookman qui participait à la fête (3-0, 33e). KO debout, Hansi Flick rappelait Casado sur le banc et lançait Lewandowski pour tenter d’inverser la tendance. Un coaching qui ne changeait pas grand-chose…

Les Colchoneros devront terminer le travail au Camp Nou

Si Lopez, bien lancé par Koundé juste avant la pause, mettait à contribution Musso (44e), l’Atlético frappait encore sur l’action suivante. Servi par Lookman, Alvarez ne se faisait pas prier et envoyait une frappe limpide qui achevait les Culers (4-0, 45+3e). Au retour des vestiaires, le Barça se devait de réagir pour espérer garder une chance d’accéder à la finale. Si Fermin Lopez s’illustrait rapidement, Musso détournait encore (48e). Pour ne rien arranger, Cubarsi, à la réception d’un tir ralenti de Lopez, voyait lui son but refusé pour une position de hors-jeu (58e). Dans la dernière demi-heure, Ruggeri passait tout proche du 5-0 sur un lob malicieux (62e).

Serein, Diego Simeone apportait lui du sang neuf en lançant Almada, Sorloth et Baena. Sans ses cadres offensifs (Griezmann, Lookman, Alvarez), l’Atlético affichait pourtant la même solidité, et ce malgré la pression mise par les Blaugranas. Réaliste offensivement et rigoureux sur le plan défensif, le club madrilène, tout proche du 5e but sans un nouveau retour de Koundé face à Sorloth (90e), validait finalement un succès de prestige (4-0) et prenait une très grosse option sur la grande finale. Dos au mur, le Barça, qui a terminé la rencontre à dix après la faute grossière d’Eric Garcia (86e), est désormais condamné à l’exploit, le 3 mars prochain, sous les yeux de son public.