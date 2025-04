Lionel Messi voulait revenir au FC Barcelone

À l’Inter Miami, Leo Messi coule désormais des jours heureux. Il est même sur le point de prolonger l’aventure avec la franchise floridienne pour le maintenir en forme jusqu’au prochain mondial en 2026… organisé aux États-Unis. Il a pris la bonne décision après son aventure au PSG, qui ne l’a pas vraiment comblé de bonheur, pourtant, il aurait souhaité à ce moment-là revenir dans son club de (presque) toujours : le FC Barcelone.

«J’avais l’intention de retourner à Barcelone (après la Coupe du monde 2022), et être là où j’ai toujours voulu être, mais ce n’était plus possible. Et puis c’était une décision familiale. Le fait que nous ayons gagné la Coupe du monde a aussi beaucoup fait. C’était clair que je ne voulais pas être dans une autre équipe en Europe», affirme la star argentine dans une interview à la chaîne YouTube Simplemente Fútbol.