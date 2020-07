Mitchel Bakker, l'invité surprise du PSG rêve de s'installer

La suite après cette publicité

La pandémie de Covid-19 a chamboulé le cours de la carrière parisienne de Mitchel Bakker (20 ans). Le latéral gauche, qui n'avait démarré que deux matches officiels avec les professionnels depuis le début de saison, était titulaire vendredi soir au Stade de France pour la finale de Coupe de France contre l'AS Saint-Étienne (1-0). «Je ne m'attendais pas à être déjà titulaire en équipe première et que ça aille si vite», a-t-il lâché dans les colonnes de De Telegraaf.

«Juan Bernat et Layvin Kurzawa ont été blessés et je suis essentiellement le troisième arrière gauche. Lors de la finale, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de notre capitaine Thiago Silva. Il était à mes côtés et était constamment à m'orienter, me diriger», a-t-il raconté, presque étonné. «C'était spécial. J'ai conclu un accord avec le PSG en janvier 2019 et je devais m'entraîner avec l'équipe première et jouer avec la réserve. Mais cette équipe a disparu entre ma signature et mon arrivée. L'étape intermédiaire avait disparu. Il fallait que je franchisse le pas de géant vers l'équipe première d'un seul coup», a-t-il indiqué.

Un joli contrat

Le Néerlandais espère désormais avoir une chance de conserver sa place le plus longtemps possible. «Kurzawa est de retour après sa blessure et faisait déjà partie du groupe lors de la finale de Coupe. On verra donc qui aura la préférence. Nous jouerons une nouvelle finale vendredi, pour la Coupe de la Ligue, contre l'Olympique Lyonnais. La Ligue des Champions ne reprend que le mois prochain. Le côté positif, c'est que j'ai quand même été mis sur la liste et que je serai autorisé à jouer», a-t-il expliqué, pas mécontent d'avoir opté pour le challenge rouge-et-bleu il y a quelques mois.

«Mon contrat de trois ans à l'Ajax expirait et, malheureusement, l'Ajax n'avait pas de plan clair avec moi. L'offre que j'ai reçue ne m'a pas non plus exprimé beaucoup de confiance. Paris est une ville magnifique, le PSG est un grand club et, pour un jeune joueur, j'ai obtenu un sacré contrat», a-t-il conclu, comparant le PSG à Disneyland. À lui désormais de franchir encore un palier pour justifier son joli bail et continuer à rendre des services à Thomas Tuchel et ses troupes.