Erling Haaland-MU, un mariage impossible ?

À seulement 20 ans et un début de carrière pour le moins exceptionnel, Erling Haaland fait aujourd’hui office de référence à son poste. Mieux encore, l’international norvégien semble être l’attaquant le plus convoité ces derniers temps. En effet, ces dernières semaines, les décideurs de Manchester City n’ont pas manqué de faire part de leurs intentions en vue du prochain mercato estival. Le FC Barcelone et certains de ses potentiels successeurs à la tête du club en ont également fait une priorité pour l’exercice 2021-2022.

Enfin, les pensionnaires d’Old Trafford ont quant à eux tenté leur chance l’été dernier, en vain. En cause ? Les relations ô combien tendues entre le club de Manchester United et Mino Raiola, l’agent du Golden Boy 2020. Selon les dires de The Athletic, Ole Gunnar Solskjaer n’a toutefois pas abandonné l’idée de le recruter et il serait toujours la priorité de l’entraîneur. Le quotidien anglais nous informe que ces relations compliquées pourraient toutefois pousser MU à se rabattre sur Dominic Calvert-Lewin. Un moindre mal ?