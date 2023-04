Dortmund : Thomas Meunier vers le Barça ?

L’histoire commune entre le Borussia Dortmund et Thomas Meunier touche à son dénouement. Recruté à l’été 2020 en provenance du PSG, le latéral belge a informé sa direction de sa volonté de relever un nouveau défi, rapporte Mundo Deportivo. Utilisé à seulement 10 reprises cette saison en Bundesliga, l’ancien Parisien vit en effet une saison éprouvante et émaillée de malaises en Allemagne (blessures, mises à l’écart du groupe, tacles envers Edin Terzić…)

Ce vendredi, le quotidien catalan indique que le Belge pourrait ainsi rebondir à Barcelone cet été, à un an de la fin de son contrat avec les Marsupiaux. Déjà courtisé par le club blaugrana l’été dernier, Thomas Meunier (31 ans) avait finalement dû essuyer le refus de son club de le libérer. Pour autant, le train barcelonnais pourrait se présenter une seconde fois, à une période où le club catalan recherche un latéral droit de métier. Depuis le départ anonyme d’Héctor Bellerín cet hiver et la nouvelle blessure de Sergi Roberto, Xavi ne compte désormais plus que sur Jules Koundé au poste.

